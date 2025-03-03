غضب سياسي وشعبي في الأنبار بسبب تأخير صرف "تعويضات المتضررين"

2025-03-03 16:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أكد السياسي المستقل من محافظة الأنبار مهند الراوي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، وجود غضب شعبي وسياسي من تأخير صرف "تعويضات المتضررين" في المحافظة.

وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تقصيرا وتأخيرا واضحا جداً بقضية صرف الأموال المخصصة لتعويضات المتضررين من أهالي الانبار، وهذا الامر تسبب بغضب شعبي وكذلك سياسي كبير في المحافظة".

وبين ان "هذا الملف لم يحسم منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة اغلب المتضررين لم يستلموا أي شيء من الأموال المخصصة لهم وهذا الامر اكيد تتحمله بالدرجة الأساس الحكومة المحلية في الأنبار، فهي مطالبة وبشكل عاجل صرف تلك الأموال والضغط على بغداد للحصول عليها اذا كانت لم تحصل عليها خلال الفترة الماضية".