الصرف أو التأجيل؟.. مصير رواتب موظفي كردستان متوقف على توقيع طيف سامي

2025-03-03 16:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد مصدر كردي مسؤول، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، أن لجنة خاصة في وزارة المالية الاتحادية في بغداد تواصل تدقيق قوائم رواتب موظفي كردستان، ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها اليوم.

وقال المصدر في حديثه لـ "بغداد اليوم"، ان "النتائج ستسلم غداً الثلاثاء إلى وزيرة المالية، طيف سامي، التي ستتخذ قرارها بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط الماضي، والبالغة 950 مليار دينار عراقي".

وأوضح، أن "قرار صرف الرواتب يعتمد على مدى التزام حكومة كردستان بالشروط والضوابط التي حددتها وزارة المالية، ومن أبرزها تسليم الواردات غير النفطية والامتثال للفقرات الفنية الأخرى التي طالبت بها الوزارة".

ويوم امس الأحد (2 آذار 2025)، وصل وفد فني وتقني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان إلى العاصمة بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية حول متعلقات توطين رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم.

وأكد مصدر كردي مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "الوفد يحمل معه سبعة أنواع من كُتب تمويل الرواتب، التي تشمل فئات متعددة مثل المتقاعدين، الموظفين المدنيين، العسكريين، الرعاية الاجتماعية، وغيرها".