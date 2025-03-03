رمضان في كربلاء.. مبادرات إنسانية لمواجهة ارتفاع الأسعار

2025-03-03 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت منظمات إنسانية في محافظةكربلاء، مبادرات لتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة لإعانتهم في مواجهة تحدياتارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية طيلة شهر رمضان.

ويعد شهر رمضان في كربلاء فرصة لتعزيز التعاونبين السكان، حيث يشارك كثيرون في أنشطة خيرية وتبرعات للمحتاجين، فيما تلعبالمؤسسات الخيرية دوراً هاماً في هذا الجانب، عبر توزيع السلات الغذائية للعوائلالمتعففة، مما يعزز التكافل الاجتماعي بالمحافظة.

وفي هذا السياق، يقول مؤسس "مبادرة جسورالإنسانية" في كربلاء، علي عبد الزهرة، إن "هذه المبادرة تأسست منذقرابة 9 سنوات ومستمرة بتقديم الخدمات للعوائل المتعففة والمحتاجين على طول السنة،لكن في شهر رمضان تزداد النشاطات من خلال توفير السلات الغذائية، وتم توزيع 150سلة غذائية لحد الآن، والعمل مستمر إلى نهاية شهر رمضان".

ويضيف عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، "كماتم إطلاق حملة امتنان، لعمال النظافة المستمرة منذ 5 سنوات من خلال توفير السلاتالغذائية ومأدبة الإفطار، وكذلك توفير كسوة العيد لأطفالهم، مع بعض المبالغالمالية الرمزية بما يمكن تقديمه لهم".

ويشير عبد الزهرة، إلى أن "مبادرة جسورالإنسانية، تشمل أيضاً جمع أموال لتوفير العلاجات للمرضى أو لإجراء العمليات لهم،وتم إجراء 123 عملية لغاية الآن، كما لا تقتصر النشاطات على مركز كربلاء أو علىمناطق معينة بالمحافظة، بل أن المناشدات لإجراء عمليات للمرضى تصل من المحافظاتالعراقية كافة".

من جهتها، تقول المواطنة أم علي من منطقة كنطرةالسلام، في كربلاء، إن "شهر رمضان المبارك هو شهر التكافل الاجتماعي والتعاونبين الناس لمساعدة المحتاجين وتعزيز الروح الاجتماعية من خلال توزيع السلاتالغذائية والمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين، والمشاركة في الأنشطةالخيرية مثل توزيع الطعام والملابس على المحتاجين".

وتضيف لوكالة شفق نيوز، "كما من العاداتالشعبية تبادل الأطباق الإفطار مع الجيران والتي تتزين بالمأكولات الرمضانيةالشعبية لتعزيز العلاقات، لكن ما بنبغي الانتباه له هو الكف عن التبذير في رمضانمن خلال التركيز على شراء الاحتياجات الأساسية للعائلة، والتبرع بالطعام والشرابللفقراء والمحتاجين، بدلاً من التبذير فيهما".

ويأتي حديث المرأة الكربلائية في وقت تشهدأسواق المحافظة نشاطاً كبيراً للتبضع خلال شهر رمضان، حيث يقبل المواطنون على شراءالمواد الغذائية، وسط ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، ولا سيما اللحوم، فيماتنفذ الجهات المعنية حملات رقابية على الأسواق المحلية، لضبط المخالفين للتسعيرةالرسمية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، كريمالحلو، إنه "عادة قبيل رمضان وعلى طول الشهر يلاحظ ارتفاع إقبال المواطنينعلى شراء المواد الغذائية للخزن بكميات كبيرة، رغم أن الأسواق مفتحة أبوابها طيلةالشهر، وهذا الإقبال الكبير يؤدي إلى استغلال بعض التجار برفع الأسعار نتيجة زيادةالطلب".

ويشير الحلو لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الإقبالالحالي على اللحوم تحول إلى اللحوم البيضاء، لوجود مخاوف من اللحوم الحمراء بسببالحمى القلاعية، وكذلك الحذر من اللحوم المجمدة المستوردة التي هي أحياناً غيرصحية ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري".