ديالى.. إصابة 1700 رأس ماشية بالحمى القلاعية والبيطرة تطمئن (صور)

2025-03-03 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن إحصائيات أضرار الحمى القلاعيةفي محافظة ديالى، فيما أكد المستشفى البيطري انحسار المرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى القلاعية أدى خلال الأسابيعالماضية لإصابة قرابة 1700 رأس من المواشي أهمها الجاموس والعشرات منها نفقت، فيماتماثل البعض الآخر للشفاء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف، أن "الإصابات تم رصدها في مناطق مختلفة من بينها ناحية خانبني سعد والعبارة والمقدادية والغالبية ومندلي وقزانية"، لافتاً إلى أن"هناك أمراضاً أخرى تصيب المواشي سجلت وهي موجودة في العراق، والأوضاع تحت السيطرة".

بدوره أكد مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، أن "المحافظةتجاوزت مرحلة الخطر فيما يخص الحمى القلاعية بانحسار الإصابات والهلاكات بشكل كبير".

وبين غضبان، للوكالة، أن "الموقف الوبائي سجل يوم أمس الاشتباه بنحو50 رأس من الجاموس والأغنام والأبقار بالأمراض من بينها الحمى القلاعية، فيما لم يتمرصد أي حالات نفوق"، لافتاً إلى أن "تراجع النسب في الموقف الوبائي يعنيانحسار المرض في ديالى وتجاوز مرحلة الخطر".

وأوضح، أن "الحمى القلاعية مرض قديم في العراق ولا يشكل أي مخاطرعلى الإنسان ونسبة هلاكاته قليلة، ولهذا فإن الأوضاع تحت السيطرة في المحافظة ولا توجدأي مخاطر".