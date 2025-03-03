منارة الفاروق في خطر.. لماذا تأخرت أعمال الصيانة؟

2025-03-03 16:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مديرآثار الأنبار، عمار علي حمدي، يوم الاثنين، أن أعمال الصيانة الخاصة بمنارة هيتالتاريخية لم تبدأ حتى الآن بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، رغم المناشداتالمستمرة من الهيئة العامة للآثار إلى دائرة الوقف السني، باعتبارها الجهة المالكةللجامع والمسجد والمنارة وفقًا لقانون الآثار رقم 55 لسنة 2002، الذي يلزم مالكالعقار الأثري أو شاغله بالصيانة.

وأوضح حمدي، لوكالة شفقنيوز، أن التشققات في بدن المنارة والتصدعات في قاعدتها باتت تشكل خطرًا حقيقيًا،ما يستدعي تدخلاً عاجلاً قبل أن تتعرض للانهيار، لا سمح الله"، مضيفاً أن "المنارةلم تشهد أي تغيير في وضعها الحالي، لكنها بحاجة إلى صيانة هندسية متخصصة، حيث لايمكن لأي شخص أو مهندس غير مختص أن يقوم بهذا العمل، نظرًا لدقته وحساسيته".

وشدد مدير آثار الأنبار،على ضرورة الإسراع بتوفير الميزانية المطلوبة، والتعاقد مع شركة متخصصة لإجراءالإصلاحات وفق معايير علمية تحفظ القيمة التاريخية والمعمارية للمنارة، معربًا عنأمله في أن يتم تخصيص المبلغ اللازم قريبًا لإنقاذ هذا المعلم الأثري المهم.

وتشكل منارة الفاروق التاريخية في مدينة هيت أحدأبرز المعالم الأثرية في محافظة الأنبار، إذ تعكس طابعًا معماريًا فريدًا يمتدلقرون من الزمن، إلا أن هذه المنارة تواجه خطر الانهيار نتيجة الإهمال والتغيراتالبيئية، ما دفع الجهات المعنية إلى إطلاق جهود مشتركة لإنقاذها وصيانتها بهدفالحفاظ على هذا الإرث الحضاري المهم.

ويعتبر جامع الفاروق في هيت، من جوامع ومساجدالعراق التاريخية القديمة، ويقع في مدينة هيت في محافظة الأنبار.

وشيد الجامع في بداية الفتح الإسلامي للعراق عام17 هـ/639م، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبني أثناء فتح هيت من قبل القائدالمسلم الحارث بن يزيد القرشي، وكان مشيدا بالحجارة، ويقع على مرتفع من الأرضويبدأ بسلالم وتعلوه منارة مئذنة بارتفاع 25 متراً، والمنارة ذات حوض أسطواني واحدمغلفة بمادة النورة حيث كان برجاً للمراقبة قبل الفتح الإسلامي لمنطقة هيت.