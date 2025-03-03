رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق

2025-03-03 17:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 3 - 3 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السفير الدكتور محمد الحسان.وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الكويتية وبعثة الأمم المتحدة في مجالات الأمن والاستقرار.وأضافت أنه تم مناقشة الجهود المشتركة في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وآلية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية.من جانبه أعرب الدكتور الحسان عن تقديره لجهود وزارة الداخلية في دعم الأمن الإقليمي مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية) ع ج ر / ا ع ب