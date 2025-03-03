عبدالغني: العراق قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير الصناعة النفطية

2025-03-03 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يستقبل وفدا المانيا





استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبدالغني السواد ، اليوم الاثنين ، وفدا ألمانيا يضم ممثلين عن السفارة الألمانية في بغداد وغرفة التجارة الألمانية وشركات متخصصة بمختلف المجالات النفطية وغير النفطية.





واكد السيد الوزير خلال اللقاء حرص العراق على التعاون مع مختلف الجهات ومنها الشركات الألمانية، التي لها باع طويل في مجال الصناعة وذات جودة عالية ومقبولية في العراق .





واشار السيد الوزير ان العراق قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير الصناعة النفطية ، وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز ، حيث حقق العراق وخلال عمر الحكومة ، طفرة كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب ورفع معدلات الاستثمار من 53% إلى اكثر من 67 % ، ولدى العراق اصرار على إيقاف حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2028 .





وأوضح السيد الوزير ان الوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز أهمها ، مشروع تنمية الغاز في البصرة مع شركة توتال لاستثمار 600 مقمق ، على مرحلتين ، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير حقول الغاز ، حيث وقعت الوزارة عقود لتطوير حقلي المنصورية وعكاس ، وتوقيع عقود تطوير 14 حقل ورقعة استكشافية ، تم عرضها في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.





واضاف السيد الوزير ان الوزارة لديها فرص استثمارية لحقول ورقع استكشافية غازية ونفطية من ضمن جولة التراخيص الماضية لم يتم إحالتها ، تعمل الوزارة على تطويرها من خلال مشاريع استثمارية مع شركات عالمية متخصصة .





وقدمت الشركات الألمانية استعراضا عن نشاطاتها وعروضها للعمل والتعاون مع وزارة النفط وتشكيلاتها، في مجالات التنقيب والأنابيب والمختبرات والتدريب وتجهيز المعدات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت النفطية .