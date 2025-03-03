الإطاحة بمروجي عملات مزيفة وذهب "غير موسوم" في العراق

2025-03-03 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنجهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين، عن الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجرة بذهب "غيرموسوم" في بغداد ومحافظتي ذي قار والديوانية.

وقال الجهاز فيبيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض في بغداد، على متهمين في منطقة البلديات يقومان بترويج عملات مزيفةمحلية وأجنبية، كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار،بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار العراقي المزيف".

وتابع "وفي ذي قار، تمت مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غيرالموسوم، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضاً ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكيكارد والماستر كارد، وتم ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلاتللمتعاملين، وأجهزة إلكترونية، ومبلغ 12 مليون و750 ألف دينار".

ولفت إلى أنه "في الديوانية، فقد تمكنتمفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمينلأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهودأثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة، وضبط بحوزتهم مبلغ 215 ألف دولار أمريكي مزيف،بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها".