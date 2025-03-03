2025-03-03 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب غير الموسوم في ثلاث محافظات.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليات أمنية ناجحة في بغداد وذي قار والقادسية".وأضاف، أنه "وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة البلديات ببغداد يقومان بترويج عملات مزيفة محلية وأجنبية، كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار، بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار العراقي المزيف".وتابع البيان، أنه "تمت مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غير الموسوم في ذي قار، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضًا ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكي كارد والماستر كارد، حيث تم ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلات للمتعاملين، وأجهزة الكترونية، ومبلغ 12,750,000 دينار.وختم البيان، أما في القادسية، "فقد تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة، وضبط بحوزتهم مبلغ (215) ألف دولار أمريكي مزيف، بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها"، مشيرًا إلى، أنه "تم تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".