الأمن الوطني يطيح بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب في 3 محافظات

2025-03-03 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، عن الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب غير الموسوم في محافظات بغداد وذي قار والقادسية.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة البلديات يقومان بترويج عملات مزيفة محلية وأجنبية، كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار مزيف من فئة 100 دولار، بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار العراقي المزيف".

وأضاف "في ذي قار، تمت مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غير الموسوم، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضاً ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكي كارد والماستر كارد. حيث تم ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلات للمتعاملين، وأجهزة إلكترونية، ومبلغ 12 مليوناً و750 ألف دينار".

أما في القادسية، فقد تمكنت مفارز الأمن الوطني وفقاً للبيان "من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة، وضبط بحوزتهم مبلغ (215) ألف دولار مزيف، بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها".

ونوه الى "تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".