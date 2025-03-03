2025-03-03 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الإثنين، أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية، وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل وفدًا ألمانيًا يضم ممثلين عن السفارة الألمانية في بغداد وغرفة التجارة الألمانية وشركات متخصصة في مختلف المجالات النفطية وغير النفطية".وأكد عبدالغني- حسب البيان- على "حرص العراق على التعاون مع مختلف الجهات ومنها الشركات الألمانية، التي لها باع طويل في مجال الصناعة وذات جودة عالية ومقبولية في العراق" .وقال وزير النفط: إن "العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية، وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز، حيث حقق العراق وخلال عمر الحكومة، طفرة كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب ورفع معدلات الاستثمار من 53% إلى أكثر من 67 %، ولدى العراق إصرار على إيقاف حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2028 ".وأضاف، أن "الوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز أهمها، مشروع تنمية الغاز في البصرة مع شركة توتال لاستثمار 600 مقمق، على مرحلتين، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير حقول الغاز، حيث وقعت الوزارة عقودًا لتطوير حقلي المنصورية وعكاس، وتوقيع عقود تطوير 14 حقلًا ورقعة استكشافية، تم عرضها في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".وتابع، أن "الوزارة لديها فرص استثمارية لحقول ورقع استكشافية غازية ونفطية من ضمن جولة التراخيص الماضية لم يتم إحالتها، تعمل الوزارة على تطويرها من خلال مشاريع استثمارية مع شركات عالمية متخصصة" .من جهتها، قدمت الشركات الألمانية استعراضًا عن نشاطاتها وعروضها للعمل والتعاون مع وزارة النفط وتشكيلاتها، في مجالات التنقيب والأنابيب والمختبرات والتدريب وتجهيز المعدات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت النفطية.