سلة المحترفين.. دجلة الجامعة يواجه الحلة في دور الثمانية

2025-03-03 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن قاعة الشعب المغلقة، مساء اليوم الإثنين، مباراة ضمن دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة تجمع فريقي دجلة الجامعة والحلة.وتعد مباراة مهمة لكلا الفريقين من أجل المضي قدمًا نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة، إذ يتوجب على أحد الفريقين الفوز في 3 من 5 مباريات تجري بينهما خلال هذا الدور مع الأخذ بنتائج المرحلتين الأولى والثانية.وكان فريق الكرخ حقق فوزًا مهمًا على الحشد الشعبي بفارق نقطة واحدة في الثانية الأخيرة من المباراة التي جرت أمس في قاعة نادي الكرخ ليتقدم الأخير على منافسه ( 2/1 ) في عدد مرات الفوز.