توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار

2025-03-03 17:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، الاثنين، توقيع جميع عقود البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب سعد العبد الله مع شركة محلية وأخرى عالمية بقيمة 261.7 مليون دينار 847.47 مليون دولار، وذلك بحضور السفير الصيني في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي قوله إنه تم توقيع ثلاثة عقود مع شركة محلية وأخرى عالمية لتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية الخاصة بضواحي المدينة بالكامل، بمدة تنفيذ 1095 يومًا لكل عقد، دون أن يسمّي الشركتين. من جانبها، قالت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، في بيان للبورصة الكويتية، إنها وقّعت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدًا لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لعدد من الضواحي السكنية في مدينة جنوب سعد العبد الله، بقيمة 89.6 مليون دينار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام