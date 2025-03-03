2025-03-03 18:00:05 - المصدر: ايشان

تقرر إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية التي كلن مقررا إقامتها في العراق يوم 13 آذار الحالي بمناسبة اختيار مدينه بغداد عاصمة للسياحة العربية. وبحسب موقع “الأهرام” المصري، جاء إلغاء المباراة لأسباب تسويقية تتعلق بالجهة المنظمة وأيضا لعدم مناسبة التوقيت. ويواصل الأهلي تدريباته المسائية على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقر لها يوم الأربعاء […]

ظهرت المقالة إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية المقرر إقامتها في العراق أولاً على ايشان.



