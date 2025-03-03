محافظة بغداد تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي غير المجازة خلال شهر رمضان

2025-03-03 18:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية (القائمقام ومدير الناحية)، بمتابعة المطاعم والمقاهي غير المجازة وإغلاقها خلال الشهر الكريم.

وأكد بيان للمحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان، وضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنظم، بما يتناسب مع طبيعة هذا الشهر الكريم".

وكان محافظ بغداد قد أعلن عن توزيع إجازات افتتاح المطاعم مجانًا هذا العام، وذلك بعد أن كانت تُمنح في السنوات الماضية مقابل دفع مبالغ مالية. هذه الخطوة جاءت لتخفيف العبء المالي على أصحاب المطاعم وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات الرسمية.



