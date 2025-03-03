2025-03-03 18:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، خلال استقباله وفداً مشتركاً من ثلاثة أحزاب كوردية من تركيا لمناقشة عملية السلام وتداعياتها على الوضع السياسي العام والقضية الكوردية، وأهمية فهم الواقع الراهن واستثمار الفرص.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم رئيس حزب الوطن الكوردستاني، مصطفى أوزجليك، ورئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني، بايرام بوزييل، ونائبه مسعود تك، ورئيس حزب الحقوق والحريات، دوزكين كابلان، ونائبه محمد شيرين تيمور".

ولفت إلى أن "اللقاء جرى خلاله نقاش مستفيض حول عملية السلام في تركيا وتداعياتها على الوضع السياسي العام والقضية الكوردية في المنطقة، كما تم التأكيد على دعم مسار السلام وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكوردية في تركيا".

وبين أن "الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما في سوريا".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية فهم الواقع الراهن واستثمار الفرص والتعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الكوردي".

وفي 27 شباط/ فبراير الماضي، وجّه زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، عبد الله أوجلان، دعوة "تاريخية" من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وتُليت هذه الرسالة في إسطنبول من قبل وفد من نواب "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للكورد، الذين زاروا أوجلان في وقت سابق من اليوم نفسه.

وأعرب أوجلان في رسالته عن تحمّله "المسؤولية التاريخية" لهذه الدعوة، مشدداً على ضرورة انتقال النضال من السلاح إلى الساحة السياسية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.

وداخلياً، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبراً أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكدًا استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفاً إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.