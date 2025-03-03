على مرحلتين.. تربية كوردستان تعدل مواعيد امتحانات نصف السنة

2025-03-03 18:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للامتحانات في وزارة التربية بإقليم كوردستان،يوم الإثنين، عن تعديل مواعيد امتحانات نصف السنة للمدارس، عبر تقسيمها إلىمرحلتين، قبل وبعد العطلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية الملتزمة بالتقويم الدراسي".

وأضافت أن "المرحلة الأولى من الامتحانات تستمرلمدة أربعة أيام، تبدأ في أيام 4 و6 و8 و9 من شهر آذار/ مارس، وتستأنف المرحلة الثانيةبعد عطلة نوروز، حيث تُجرى الامتحانات المتبقية خلال أيام 24 و25 و26 و27 من الشهرنفسه لإكمال الامتحانات بشكل رسمي".

وأكدت أن "هذه التعديلات تهدف إلى تحقيقالتوازن بين استحقاقات الطلبة الدراسية والعطل الرسمية"، داعية جميع المؤسساتالتعليمية إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة لضمان سير الامتحانات بسلاسة دونالتأثير على جودة العملية التعليمية.

وتأتي هذه التعديلات بسبب تداخل الامتحانات معالعطل الرسمية في شهر آذار، حيث تصادف عطلة نوروز وفترة الصيام، مما استدعى إعادةجدولة المواعيد لضمان سير العملية التعليمية دون انقطاع طويل يؤثر على الطلاب.