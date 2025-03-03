انفجار "علاكَة كلار".. والد الطفلين يكشف التفاصيل
شفقنيوز/ كشف مقداد محمد، والد الطفلين اللذين أصيبا بانفجار يوم أمس الأحد في قضاءكلار التابعة لإدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، تفاصيل الحادثة.
وقالمحمد، وهو مدير مدرسة سفيانيان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن ما حدثكان نتيجة لعب غير مقصود بقذيفة هاون غير منفجرة، حيث لم يكن الطفلان على درايةبخطورتها، وأن ابنه كێوار، أثناء اللعب، أسقط القذيفة دون قصد، ما أدى إلىانفجارها وإصابته وشقيقته بجروح خطيرة.
وأكدأن ابنته كژێ تعرضت لإصابات، في حين فقد كێوار إحدى يديه وأُجريت له عمليةجراحية في عينيه نتيجة تأثرهما بشظايا الانفجار.
وأضافأن طفلته في وضع صحي مستقر وتحت المراقبة الطبية، بينما يأمل أن يتمكن الأطباءمن إنقاذ بصر كێوار.
وفيختام حديثه، شدد محمد على أهمية توعية الأطفال بمخاطر المخلفات الحربية لحمايةحياتهم من الحوادث المأساوية.
ومساءيوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني في كلار، وكالة شفق نيوز، بإصابة طفل وشقيقته بجروحبليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي "علاگة" مفخخ.
وقالمصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم الأحد، عندماعبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات بكيسبلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن إصابتهمابجروح بليغة".
وأضافالمصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا إلى المستشفىوتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانيةلكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".