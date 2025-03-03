2025-03-03 18:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مقداد محمد، والد الطفلين اللذين أصيبا بانفجار يوم أمس الأحد في قضاءكلار التابعة لإدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، تفاصيل الحادثة.

وقالمحمد، وهو مدير مدرسة سفيانيان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن ما حدثكان نتيجة لعب غير مقصود بقذيفة هاون غير منفجرة، حيث لم يكن الطفلان على درايةبخطورتها، وأن ابنه كێوار، أثناء اللعب، أسقط القذيفة دون قصد، ما أدى إلىانفجارها وإصابته وشقيقته بجروح خطيرة.

وأكدأن ابنته كژێ تعرضت لإصابات، في حين فقد كێوار إحدى يديه وأُجريت له عمليةجراحية في عينيه نتيجة تأثرهما بشظايا الانفجار.

وأضافأن طفلته في وضع صحي مستقر وتحت المراقبة الطبية، بينما يأمل أن يتمكن الأطباءمن إنقاذ بصر كێوار.

وفيختام حديثه، شدد محمد على أهمية توعية الأطفال بمخاطر المخلفات الحربية لحمايةحياتهم من الحوادث المأساوية.

ومساءيوم أمس الأحد، أبلغ مصدر أمني في كلار، وكالة شفق نيوز، بإصابة طفل وشقيقته بجروحبليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي "علاگة" مفخخ.

وقالمصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم الأحد، عندماعبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات بكيسبلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن إصابتهمابجروح بليغة".

وأضافالمصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا إلى المستشفىوتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانيةلكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".