غضب شعبي بكركوك بسبب توقيتات تشغيل المولدات الأهلية

2025-03-03 18:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أبدى عدد من ناشطي محافظة كركوك، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن غضبهم الكبير من قرار قائممقامية المدينة القاضي بتشغيل المولدات الأهلية الساعة الرابعة عصرا، إلى الساعة الواحدة ليلا.

وقال الناشط عمر المفرجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا القرار تسبب بسخط كبير لدى الأهالي، خاصة ونحن في أيام شهر رمضان، وهذا سيحدث إرباكا، حيث تبقى المنازل بلا كهرباء حتى الساعة الرابعة عصرا".

وأضاف أن "هذا القرار غير مدروس، ويجب أن تتراجع عنه الحكومة المحلية، ولايمكن أن تعيش مدينة كركوك بظلام دامس بعد الساعة الواحدة ليلا، ويجب التفكير بحلول أخرى".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات المنشورات الناقدة لقرار الحكومة المحلية بتشغيل المولدات الأهلية من الساعة الرابعة عصرا، وحتى الساعة الواحدة ليلاً.

وفي السياق ذاته، عبر أهالي السليمانية، أمس الأحد (2 اذار 2025)، عن غضبهم من ارتفاع سعر الامبير للمولدات الأهلية للشهر الماضي، حيث وصل سعره إلى 21 ألف دينار.

وقال عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية محمد حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السليمانية تعيش أسوأ تجهيز لساعات الكهرباء، ويصاحبها ارتفاعا كبيرا في اجور التجهيز من قبل أصحاب المولدات، في ظل الظروف المالية العصيبة التي يمر بها الإقليم".

وأضاف أن "ارتفاع الاجور تتحمله حكومة الإقليم"، مؤكدا انه "يجسد حالة الفشل لادارتها، بسبب الانقطاع المبالغ به للكهرباء، حيث ينخفض التجهيز إلى خمس ساعات في اليوم الواحد، مع شهر رمضان، مع موجات البرد".

وبين أن "أجور المولدات أضافت عبئا على المواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، لا سيما في ظل أزمة الرواتب التي يعيشها المواطن الكردي منذ سنوات، وهذا يؤشر على حالة الفشل في مختلف المجالات".

وكان اهالي السليمانية، عبروا عن غضبهم من أزمة الخدمات في المدينة، وخاصة الكهرباء الرئيسية التي انخفض تجهيزها بشكل كبير مع موجات البرد التي تشهد المدينة.

وقال المواطن آرام هاشم لـ"بغداد اليوم"، إن "الخدمات في السليمانية سيئة جدا، بالتزامن مع أول أيام رمضان، وانخفاض درجات الحرارة".

واضاف انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية لم يتم تجهيز الكهرباء الرئيسية في السليمانية سوى ساعتين فقط، وهذه كارثة حقيقية".