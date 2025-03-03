"أحنا بظهركم" تصل كركوك.. الأمن العراقي يكشف عدد حالات "ابتزاز الفتيات"

2025-03-03 18:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطنيالعراقي، أرشد الحاكم، يوم الإثنين، أن حملة "أحنا بظهركم"، لتسليحللفتيات ضد المخاطر الرقمية والإبتزاز الإلكتروني في المجتمع، وصلت إلى مدارس محافظةكركوك، فيما كشف أن الحملة أسفرت عن استلام الجهاز لـ140 حالة ابتزاز.

وقال الحاكم في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جهازالأمن الوطني يواصل حملته التي أطلقهابعنوان (أحنا بظهركم)، مستهدفًا آلاف الفتيات في المدارس الإعدادية والمتوسطة منخلال التعاون مع وزارة التربية، وذلك بهدف تسليح الطالبات بالمعرفة والمهاراتاللازمة لحماية أنفسهن من التهديدات الرقمية المتزايدة، والآن الحملة وصلت الىمحافظة كركوك ولدينا تنسيق عال مع تربية كركوك لشرح مخاطر الابتزار".

وأضاف الحاكم، أن "الحملة تشمل توعيةالفتيات بكيفية الحفاظ على الخصوصية والبيانات والتصدي للاحتيال الرقمي والابتزازالإلكتروني، وذلك لبناء جيل قوي من الفتيات قادرات على مواجهة التحديات الرقميةبثقة وأمان، فضلا عن تدقيمها الدعم اللازم للفتيات اللواتي تعرّضن للابتزاز"،مبينا أن "الحملة التي دخلت عامها الثاني، استهدفت حتى الآن قرابة 100 ألفطالبة في 134 مدرسة موزعة على خمس محافظات".

وأكد أن "المحافظات التي شملت هي كربلاء،بابل، الأنبار، نينوى والبصرة"، كاشفا أنه "خلال هذه الحملة استلمجهازنا 140 حالة ابتزاز تعرضن لها الطالبات، وتمكنت مفارزنا واستناداً للجهدينالفني والميداني من معالجة 85 حالة منها حتى الآن، وإن استهداف هذا العدد الكبيربالحملة، يعكس الإصرار على حماية المجتمع وترسيخ وعي رقمي راسخ".