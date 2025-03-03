2025-03-03 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، رسميا غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه النصر ضد مضيفه استقلال طهران الإيراني المرتقبة مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد تضارب الأنباء حول موقف "الدون" من المشاركة في اللقاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تدخل في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في العاصمة الإيرانية طهران، على الرغم من إرسال نادي النصر طلبا يطالب فيه بنقل المواجهة إلى أرض محايدة.

وفي تصريح للمدير الفني لنادي النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، أكد أن استبعاد رونالدو عن مواجهة استقلال طهران جاء لإعطائه الراحة بعد تقييم دقيق لحالته البدنية.

في حين زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "الدون" مهدد بالتعرض لعقوبة مشددة في إيران، ولذلك استبعد من خوض لقاء استقلال طهران.

وسبق للنصر أن واجه فريق برسبوليس الإيراني في طهران، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا للموسم الماضي 2023-2024، وخلال تلك المباراة، اقتحم مشجعون إيرانيون فندق إقامة الفريق السعودي، بهدف مشاهدة رونالدو عن قرب والتقاط الصور التذكارية معه.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن رونالدو قد يواجه خطر التعرض لعقوبة بالجلد 99 مرة بسبب مخالفته للقوانين الإيرانية أثناء زيارته لإيران في شهر سبتمبر 2023 للمشاركة في لقاء النصر ضد برسبوليس.

وقد حدث ذلك عندما استقبل رونالدو الفتاة الإيرانية فاطمة حمامي وهي فنانة تعاني من إعاقة وترسم باستخدام قدميها، داخل مقر إقامة النصر في طهران.

وفي تلك المناسبة، قام رونالدو بإهداء فاطمة قميصا خاصا عليه توقيعه، كما أعرب عن إعجابه بموهبتها الفنية، وردا على ذلك، رسمت فاطمة صورة لرونالدو باستخدام قدميها، فشكرها وأظهر تقديره لها بوضع قبلة على جبينها واحتضانها.

ويعتبر القانون الإيراني أن قبلة كريستيانو للسيدة فاطمة حمامي تستلزم توقيع عقوبة "الحد" وهو الجلد 99 مرة، ما جعل إدارة النصر تستبعد اللاعب البرتغالي من مباراة استقلال طهران المقررة مساء اليوم وفقا لصحيفة "ماركا".

وقد سبق للسفارة الإيرانية في إسبانيا، أن ردت على ادعاءات إمكانية تعرض رونالدو للعقوبة في إيران نهاية العام الماضي عندما انفجرت هذا القضية، ونفت عبر حسابها في منصة "إكس"، وجود أي حكم قضائي ضد رونالدو أو أي رياضي دولي آخر في إيران.

وجاء في منشور السفارة: "ننفي بشكل قاطع صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران"، مشيرة إلى أن رونالدو زار إيران يومي 18 و19 سبتمبر 2023 لخوض مباراة كرة القدم، وحظي باستقبال دافئ.

يذكر أن رونالدو غاب أيضا عن مباراة النصر ضد برسبوليس الإيراني التي أقيمت في إيران في فبراير الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وقد تم تفسير هذا الغياب حينها بأنه يأتي ضمن سياسة إدارة النصر لتوفير الراحة لرونالدو وتجنب أي مواقف محتملة قد تثير الجدل.