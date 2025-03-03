محافظ البصرة يوضح خطة مشاريع قضاء شط العرب

2025-03-03 18:50:02 - المصدر: واع

البصرة - واع - محمد ناصركشف محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الإثنين، عن وجود رؤية شاملة لتطوير قضاء شط العرب تمتد حتى عام 2050، فيما لفت إلى وجود خطة لتنفيذ عدة مشاريع في القضاء.وقال العيداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضاء شط العرب هو منطقة عانت من ويلات الحروب في زمن النظام البائد وكانت عبارة عن غابات من النخيل يقطنها العديد من أهل البصرة"، مبينًا، أن "القضاء ومنذ عام 2014 وحتى عام 2023 شهد إضافة مناطق حضرية تصل إلى 20 ألف كم مربع وهذه خطوة مهمة جدًا".وأضاف، أن "هناك رؤية لتطوير قضاء شط العرب حتى عام 2050 تشتمل على إقامة مناطق تنمية اقتصادية واستدامة بيئية حقيقية ومناطق تبادل تجاري باعتبارها تحتوي منفذًا حدوديًا مع جمهورية إيران الإسلامية".وأردف، أن "المنطقة ستشتمل تنفيذ محطة للسكك الحديد وطريقًا حلقيًا وكذلك مناطق سياحية وترفيهية ومسطحات مائية وجزيرة الصالحية مع أكثر من مجسر لربط القضاء بمركز المدينة".وتابع، أن "هناك إمكانية لتطوير هذه الرؤية لتشمل باقي الأقضية في شمال وجنوب المحافظة"، مشيرًا كذلك إلى "المصادقة على التصميم الأساس لناحية السيبة وذلك بالتزامن مع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية والذي تعول عليه الدولة العراقية كثيرًا لربط الشرق بالغرب".