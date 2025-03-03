محافظ بغداد يوجه بإغلاق المطاعم والمقاهي غير المجازة خلال شهر رمضان

2025-03-03 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، بإغلاق المطاعم والمقاهي غير المجازة خلال شهر رمضان المبارك.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، وجه قيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة ورؤساء الوحدات الإدارية (القائمقام ومدير الناحية) بمتابعة المطاعم والمقاهي غير المجازة وإغلاقها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصًا على مراعاة قدسية الشهر الكريم".وأضاف البيان، أن" العلوي قام بتوزيع إجازات افتتاح المطاعم مجانًا هذا العام، بعد أن كانت تمنح في السنوات الماضية مقابل دفع مبالغ مالية".وتابع البيان، أن" أصحاب المطاعم من جانبهم، عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة"، مؤكدين أن "هذه الخطوة ستساهم في تسهيل فتح مطاعمهم ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي خلال شهر رمضان المبارك".