عضو بالمالية النيابية يكشف مقترحين لتطوير القطاع المصرفي

2025-03-03 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس، اليوم الإثنين، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي".وأشار إلى، أن "اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع"، مبينًا، أن "لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور".وأضاف مؤنس، أن "اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق".