بتكوين تقفز 14 ألف دولار في 3 أيام بعد إعلان ترامب عن احتياطي العملات المشفرة

2025-03-03 18:50:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت قيمة البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول الخطوة التي طال انتظارها من قبل داعمي صناعة العملات المشفرة. تم تداول البيتكوين آخر مرة فوق مستوى 92,000 دولار، بارتفاع 18 من أدنى مستوى له يوم الجمعة عند 78,226.23 دولارًا، وفقًا لشركة Coin Metrics. كما ارتفع سعر الإيثر بنسبة 13 خلال نفس الفترة، ليصل إلى حوالي 2,300 دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Coinbase وRobinhood بنسبة 9 و7 في تداولات ما قبل السوق، بينما قفزت أسهم MicroStrategy بنسبة 12. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، وهو تعديل عن مخزون البيتكوين الذي روج له سابقًا، مشيرًا إلى أن الاحتياطي سيشمل الإيثر، وXRP، ورمز SOL الخاص بسولانا، وADA الخاص بكاردانو، بالإضافة إلى البيتكوين. ارتفعت عملة البيتكوين إلى 95,000 دولار، في حين سجلت العملات الأصغر مكاسب بنسبة مزدوجة الرقم. كانت هذه الأخبار إيجابية للمستثمرين، الذين كانوا ينتظرون خروج العملات المشفرة من مرحلة التوحيد. في الأسبوع الماضي، انخفضت البيتكوين إلى ما دون مستوى 90,000 دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، لتصل في مرحلة ما إلى 25 أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير. هذا الانخفاض دون مستوى الدعم عرضها لخطر الانزلاق نحو 70,000 دولار، وكانت الخسائر أشد في العملات الأصغر والأكثر تقلبًا. قال جويل كروجر، استراتيجي السوق في مجموعة LMAX، لشبكة CNBC: إن أخبار نهاية الأسبوع هي بالضبط نوع المحفز الذي كان المستثمرون يبحثون عنه للحصول على الثقة في متابعة الإدارة الأمريكية لسياساتها الصديقة للعملات المشفرة. والآن، بعد التصحيح الصحي الذي شهدناه في فبراير، فإن هذا يمهد الطريق لبدء المرحلة التالية من الارتفاع للأصول المشفرة. سيراقب المستثمرون هذا الأسبوع أي إشارات حول خطط الاحتياطي. أشار ديفيد ساكس، كبير خبراء الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، في منشور على X، إلى أنه سيكون هناك المزيد قادمًا في أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام