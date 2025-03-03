صحيفة صينية: بكين تدرس سبل الرد على التعرفات الأميركية

2025-03-03 18:50:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن المصنعون الصينيون ارتفاع الطلبيات في شباط الماضي، حيث سارع المستوردون إلى التغلب على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما ذكر تقرير إعلامي صيني أن بكين تدرس سبل الرد. وفرض ترامب، في وقت سابق، رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، ومن المقرر أن ترتفع إلى 20 بالمئة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وقالت صحيفة غلوبال تايمز، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الاثنين، إن بكين تدرس كلا من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، ردا على سؤال حول هذا التقرير، إن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة. ونقلت الصحيفة الصينية عن مصدر لم تذكر اسمه القول إنه من المرجح أن يتم إدراج المنتجات الزراعيةوالغذائية الأميركية. وقال مسؤولون بوزارة التجارة الصينية، في الأسبوع الماضي، إن الجانبين يجريان حوارا بشأن التجارة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام