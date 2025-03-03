بدء توافد قادة عرب على القاهرة للمشاركة بقمة طارئة للتباحث في “التطورات الخطيرة” الحاصلة في فلسطين
2025-03-03 19:00:05 - المصدر: راي اليوم
إبراهيم الخازن / الأناضول… [+]
بدأ قادة عرب، الاثنين، بالتوافد على العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في قمة طارئة الثلاثاء تبحث “التطورات الخطيرة في فلسطين”.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بوصول رئيس البلاد عبد اللطيف رشيد إلى القاهرة، للمشاركة بالقمة العربية لمناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وفي البحرين، أعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، سيغادر المملكة الاثنين متوجها إلى مصر.
وأضاف أن الملك سيرأس وفد البحرين المشارك في القمة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، كما سيرأس أعمال القمة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد.