الموارد المائية تعلن حزمة إجراءات لتحسين مياه الفرات

2025-03-03 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة ارتفاع الملوحة في نهر الفرات وتأمين مياه آمنة لسكان حوض النهر وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع، إلى جانب تدفق المياه الأرضية ذات التراكيز الملحية العالية إلى مجرى النهر، أدى إلى تفاقم مشكلة الملوحة في مناطق الوسط والجنوب، مما استدعى تحركًا سريعًا لمعالجتها".وأضافت، أن "الإجراءات شملت إنجاز المرحلة الأولى من تنظيف وتطهير مبزلي الفرات الشرقي، بطول 62 كيلومترًا؛ لتعزيز استيعاب التصريف المائي وضمان وصوله إلى محطة المصب العام في محافظة ذي قار، مما يسهم في تقليل تراكم الأملاح وتحسين جودة المياه".وتابعت، أن "الوزارة اتخذت خطوة مهمة بعكس تصريف المبازل التي كانت تصب في أيمن نهر الفرات، وتحويلها إلى مبزلي الفرات الشرقي، في إجراء يهدف إلى تقليل تدفق المياه المالحة إلى النهر مباشرةً، مما يساعد على خفض مستويات الملوحة وتحسين بيئة المياه".