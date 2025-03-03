الإعمار تؤكد قرب إطلاق التقديم الإلكتروني لوحدات مدينة الجواهري السكنية

2025-03-03 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، أن مدينة الجواهري السكنية تمثل فرصة واعدة لتخفيف أزمة السكن في بغداد، كاشفةً عن قرب إطلاق التقديم الإلكتروني على وحداتها السكنية.وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم استكمال التصاميم التفصيلية لمدينة الجواهري السكنية في قضاء أبو غريب، وعمليات التسييج والمسح للموقع قد أُنجزت بالكامل، فيما يجري العمل حاليًا على إتمام البنية التحتية للمشروع".وأضافت، إن "مدينة الجواهري السكنية تُعد واحدة من أهم المشاريع السكنية المستدامة التي تستهدف العاصمة بغداد، خصوصًا مع محدودية الأراضي الصالحة للسكن في مناطق محددة من المحافظة".وأضاف، أن "الشركة المنفذة تواصل أعمالها في تنفيذ التصاميم على أرض الواقع، وقد وصلت نسبة الإنجاز في مبنى التسويق الخاص بالمدينة إلى أكثر من 90%، مما يمهد الطريق لإطلاق عمليات الحجز الإلكتروني قريبًا".وكشف صباح أنه "من المتوقع خلال شهر أو أقل إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم للوحدات السكنية في مدينة الجواهري، مما يتيح للمواطنين فرصة التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المشروع الذي يهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات".