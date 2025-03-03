لعدم تنظيفهم الأرصفة.. غرامة مالية تلاحق أصحاب الأعمال التجارية في بعقوبة

2025-03-03 19:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت بلدية مدينة بعقوبة، مركزمحافظة ديالى، يوم الإثنين، بفرض غرامة مالية على أصحاب الوحدات التجارية في حالعدم تنظيفهم الأرصفة ورفع النفايات بعد إغلاقهم.

وبحسب كتاب رسمي موجه من البلدية لأصحابالوحدات التجارية، وورد لوكالة شفق نيوز، فإنه تضمن "توجيه الإنذار لأصحابالوحدات التجارية بفرض غرامة قدرها مليون دينار وفق القرار 296 لسنة 1990 المعدّل،في حال رمي النفايات عشوائيًا أو عدم تنظيف الأرصفة والسواقي يوميًا بعد الإغلاق".

وتضمن الكتاب استعراض كافة الأعمال التجارية"صيدلية، محل، عيادة طبيب، مطعم، ووحدات العمل الأخرى".