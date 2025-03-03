فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز وهذا موعد التصفيات المؤهلة للدرجة الأولى
2025-03-03 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق غاز الشمال على ضيفه مصافي الجنوببنتيجة 2-0.
فيما تعادل فريق الرمادي مع ضيفه ميسان بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق الجولاتمع ضيفه الغراف بنتيجة 2-2.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن انطلاق التصفيات المؤهلةلأندية الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة يوم 14 من الشهر الجاري.
وقد تم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت الجيش والصوفيةوالعلم والسماوة، والثانية تألفت من الصليخ والحشد الشعبي وبلدية الموصل والشرقاط.
وستجمع مباريات الدور الأول الجيش والعلم، والصوفية يواجه السماوة، والصليخيلاقي بلدية الموصل، والحشد الشعبي يلتقي الشرقاط.