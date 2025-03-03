فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز وهذا موعد التصفيات المؤهلة للدرجة الأولى

2025-03-03 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق غاز الشمال على ضيفه مصافي الجنوببنتيجة 2-0.

فيما تعادل فريق الرمادي مع ضيفه ميسان بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق الجولاتمع ضيفه الغراف بنتيجة 2-2.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن انطلاق التصفيات المؤهلةلأندية الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة يوم 14 من الشهر الجاري.

وقد تم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت الجيش والصوفيةوالعلم والسماوة، والثانية تألفت من الصليخ والحشد الشعبي وبلدية الموصل والشرقاط.

وستجمع مباريات الدور الأول الجيش والعلم، والصوفية يواجه السماوة، والصليخيلاقي بلدية الموصل، والحشد الشعبي يلتقي الشرقاط.