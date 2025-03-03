2025-03-03 20:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومي

أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الإثنين، أن معسكر أسود الرافدين تحضيرًا للجولة السابعة من تصفيات كأس العالم سيبدأ في 16 من الشهر الحالي في البصرة.

وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، في إجازة حاليًا ومن المؤمل أن يصل إلى بغداد في 11 من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "القائمة النهائية للمنتخب ستصدر فور وصوله".

يذكر أن منتخبنا الوطني سيواجه نظيره الكويتي في 20 من الشهر الحالي على ملعب جذع النخلة، فيما سيلتقي منتخب فلسطين في 25 من الشهر ذاته.