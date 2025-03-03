إندونيسيا تسجل أول انخفاض في التضخم منذ 25 عاما

2025-03-03 20:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

سجلت إندونيسيا، أول انخفاض سنوي في أسعار المستهلك منذ أكثر من عقدين من الزمن مع انخفاض أسعار الكهرباء وبعض السلع الغذائية الأساسية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، "انخفضت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.09% سنويا وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ آذار من العام 2000".

وجاء انخفاض الأسعار "في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الفرعي لأسعار السكن والمياه والمرافق والوقود المنزلي بنسبة 12% سنويا، مع قرار الحكومة خفض أسعار الكهرباء لبعض الفئات حتى نهاية الشهر الماضي، كما تراجعت أسعار بعض الأغذية الأساسية مثل الأرز والطماطم والفلفل الأحمر، فيما تراجعت الأسعار أيضا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي".

وأدى الانخفاض السنوي لمؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى "تراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا إلى ما دون النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا المركزي الذي يتراوح بين 1.5%، و3.5% للعام الحالي".