الاتحاد الأوروبي يعتزم منح شركات السيارات 3 سنوات للالتزام بخفض ثاني أكسيد الكربون

2025-03-03 20:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رضخت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين لضغوط شركات صناعة السيارات الأوروبية، وقررت منحها مهلة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة للالتزام بأهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي إن المفوضية ستطرح في وقت لاحق هذا الشهر مقترحًا يتيح الالتزام بالأهداف على مدى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة. ويعتمد تحقيق الأهداف وتفادي الغرامات ذات الصلة على زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، وهو مجال تتخلف فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية عن نظيراتها الصينية والأمريكية. وأضافت فون دير لاين: الأهداف تظل كما هي. عليهم الوفاء بها، لكن ذلك يمنح الصناعة مزيدًا من الوقت، لافتة إلى أن المقترح ما زال بحاجة إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وارتفعت أسهم شركات فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز بعد تصريحات فون دير لاين. وقالت مصادر في القطاع إن الالتزام سيُحسب بناءً على متوسط الانبعاثات في الفترة بين 2025 و2027. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام