ذي قار تكمل مسح مهارات القراءة والكتابة والحساب للمرحلة الابتدائية

2025-03-03

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون مدير إحصاء ذي قار حمودي لازم، عن الانتهاء من عملية المسح الميداني العشوائي لقياس مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية للطلاب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح لازم أن العملية شملت اختيار عشرة مدارس بشكل عشوائي، حيث تم تحديد...

