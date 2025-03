مجلس ذي قار: تراكم ديون بقيمة 18 مليار دينار يعطل الخدمات الصحية

2025-03-03 20:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، عن تراكم ديون ضخمة على دائرة الصحة بلغت 18 مليار دينار عراقي لصالح شركات ومكاتب تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة عدم تخصيص المبالغ اللازمة من قبل وزارة المالية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية أوضح...

