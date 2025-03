عملية ناجحة للأمن الوطني تسفر عن القبض على تاجر ذهب غير موسوم في ذي قار

2025-03-03 20:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الاثنين عن نجاحه في القبض على تاجر يقوم ببيع الذهب غير الموسوم في محافظة ذي قار. وأوضح الجهاز في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، أن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من مداهمة...

