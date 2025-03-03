2025-03-03 20:27:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنه رفض الانخراط بمجموعة اقتصادية شرق أوسطية، بعدما علم أنها تضم “إسرائيل”، مشيراً إلى أن محور المقاومة، هو “عقدة” الشرق الأوسط الجديد، الذي سعى إليه رئيس حكومة الاحتلال السابق، أرئيل شارون، حينما طرحه في ثمانينيات القرن الماضي. وقال المالكي في لقاء متلفز تابعته “إيشان”، إن “الشرق الأوسط الجديد، […]

ظهرت المقالة محور المقاومة “عقدته”.. المالكي عن الشرق الأوسط الجديد: تحويل العراق ومصر وسوريا لدويلات صغيرة أولاً على ايشان.



