2025-03-03 20:27:04 - المصدر: ايشان

استقبل الأمين العام لحزب دعاة الإسلام – تنظيم العراق، خضير الخزاعي، في مكتبه، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم. كما بحث الطرفان آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مؤكدين أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار ووحدة الصف الوطني. كما شددا على ضرورة دعم جهود الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي، بما […]

ظهرت المقالة رئيس حزب دعاة العراق يبحث مع الحكيم وضع العراق أولاً على ايشان.



