2025-03-03 20:27:04 - المصدر: ايشان

كشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن تجاوز استيرادات البنزين النصف مليون طن خلال ثلاثة أشهر. وقالت شركة “سومو”، إن “العراق استورد 591 ألفا و 713 طنا من الغازولين (البنزين) اعتبارا من شهر تشرين الاول ولغاية شهر كانون الأول من عام 2024”. وأضافت أن “استيراد العراق من البنزين انخفض خلال الفترة مقارنة بالربع الثالث من عام […]

ظهرت المقالة النفط: العراق استورد أكثر من نصف مليون طن من البنزين خلال ثلاثة أشهر أولاً على ايشان.



