اعتقال شخص رفع علم العراق السابق فوق منزله في بغداد

2025-03-03 20:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بإلقاء القبض على شخص رفع علم العراق السابق على منزلة شرق العاصمة بغداد. وذكر المصدر، ان "قوة أمنية ألقت القبض على شخص أقدم على رفع العلم العراقي الخاص بالنظام السابق فوق منزله في منطقة حي سومر شرق العاصمة". وأشار المصدر الى، ان "القوة اعتقلت الشخص وقامت بإيداعه التوقيف […]

