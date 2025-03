2025-03-03 20:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار مجهول السبب حتى الآن في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، شرقي البلاد. وذكر "تلفزيون سوريا" أن الانفجار وقع قرب دوار المصرية في البوكمال، وأظهرت الصور المتداولة اندلاع النيران في مكان الانفجار، وإطفائها من قبل الجهات المختصة. والبوكمال مدينة سورية ومركز […]

The post انفجار يصيب عدداً من السوريين قرب الحدود العراقية appeared first on جريدة المدى.