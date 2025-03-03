2025-03-03 20:36:33 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بأن منتسباً أمنياً أقدم علىقتل جميع أفراد عائلته لأسباب مجهولة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في وزارة الداخلية أقدم على قتل زوجته وأطفالهالثلاثة (بنتان وولد) باستخدام مسدس، داخل منزلهم ضمن منطقة الوشاش وسط العاصمةبغداد، ومن ثم سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد تنفيذه الجريمة".

وأضافأنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات، كما تم رفع الجثث ونقلها إلىدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم تم إجراء كشف الدلالة".