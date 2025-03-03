اللاجئون السوريون في دهوك يحتفون برمضان "مختلف" بعد زوال نظام الأسد (صور)

2025-03-03 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مخيمات محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يحتفي اللاجئون السوريون بحلول شهر رمضان لهذا العام بشكل مغاير فهو أول شهر منذ عقود من الزمن يحلّ بلا نظام الأسد، ويأتي بعد أكثر من 12 عاماً من اللجوء، في ظل استمرار الأمل بالعودة إلى بلادهم.

وشهدت أسواق المخيمات إقبالاً كبيراً من قبل اللاجئين الذين اقتنوا مستلزمات الفطور والسحور، بالإضافة للعصائر والحلويات في تجمع يعكس رغبتهم في الاحتفال بالشهر الفضيل رغم التحديات التي يواجهونها.

ويعبر اللاجئ ناجي أحمد، من مدينة قامشلوا ويقطن مخميم دوميز جنوبي دهوك، في حديثه لوكالة شفق نيوز، عن فرحته بالاحتفال بحلول شهر رمضان بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويشير أحمد في الوقت نفسه إلى قلقه من عدم وضوح مستقبل سوريا، معبراً عن أملهم في عودتهم إلى بلادهم رغم الظروف الأمنية غير المستقرة في مناطقهم الأصلية.

من جهتها تقول اللاجئة إلهام جابر، لوكالة شفق نيوز "كنا نعتاد في سوريا على صيام رمضان مع أهلنا وأقاربنا واليوم وبعد مرور أكثر من 12 عاماً ونحن نصوم هنا بمفردنا مع العائلة، ونحن ملتزمون بتراثنا الغني حيث نقوم بطبخ الأطعمة التقليدية مثل الكبة والفطائر وحساء الحامض".

من جهة أخرى، يتحدث عبد الرحمن قادر، لوكالة شفق نيوز، عن تحديات الحياة في المخيمات حيث يشير إلى أنه لا توجد مساعدات من المنظمات الدولية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويؤكد على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، حيث يضطرون للعمل بمختلف المجالات لكسب لقمة العيش، مشيراً إلى أن دعم حكومة إقليم كوردستان هو ما يعولون عليه لتخطي تلك الصعوبات.