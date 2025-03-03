جريمة مروعة في بغداد.. منتسب يقتل زوجته وثلاثة من أطفاله

2025-03-03 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، بان منتسبا في وزارة الداخلية أقدم على قتل زوجته وثلاثة من أطفاله في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "ولأسباب غير معروفة، أقدم رجل يعمل منتسبا في الداخلية على قتل زوجته وثلاثة من أطفاله ضمن منطقة الوشاش في بغداد".

وأشار الى، ان المنتسب "قام بتسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية بعد تنفيذه الجريمة".

وأضاف المصدر، ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الملابسات من خلال رفع جثث الضحايا وبعدها كشف الدلالة".