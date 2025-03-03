2025-03-03 21:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن القائم بأعمال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان، الاثنين، أن بلاده تعتزم إطلاق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ أكثر من 17 عاماً. ليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. والشهر الماضي، قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام