2025-03-03 21:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، اليوم الإثنين، إن فريقه يمتلك أسلحة قوية في مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن ريال مدريد فريق قوي يملك تاريخًا عظيمًا في دوري أبطال أوروبا.وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا: إن "المباراة ستكون مليئة بالتفاصيل التي قد تحسم النتيجة"، مشيرا إلى، أن "فريقه يمتلك فرصة عظيمة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي".وشدد على "أهمية التركيز في مثل هذه المواجهات الكبيرة، قائلاً: "المباريات السابقة لا تؤثر على الإطلاق، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة، نحترم ريال مدريد كثيرًا، فهو فريق قوي يملك تاريخًا عظيما في دوري أبطال أوروبا، ولكننا نمتلك أسلحتنا وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز".وأضاف، "التفاصيل ستكون مفتاح اللقاء في مباريات بهذا المستوى، التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق، علينا أن نكون في قمة تركيزنا طوال اللقاء واستغلال كل فرصة تتاح لنا، لأن هذه المباريات تحسم بلحظات معينة".واشار إلى، أن "فريقه مستعد جيدا لخوض هذا التحدي"، موضحًا، "عملنا بجد خلال التدريبات، ونعرف تمامًا نقاط القوة والضعف في ريال مدريد، علينا أن نقدم أداءً جماعيا قويا، فمثل هذه المواجهات تتطلب تضحيات كبيرة من الجميع".واختتم سيميوني، "قادرون على صنع الفارق في أي لحظة، ونثق بقدراتنا، وسنلعب بأسلوبنا المعتاد مع الالتزام بالخطة التكتيكية التي وضعناها".