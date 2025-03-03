المجلس الأعلى للشباب: مبادرة الخير تهدف إلى دمجهم في المشاريع الزراعية

2025-03-03 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكد المجلس الأعلى للشباب، اليوم الإثنين، أن مبادرة الخير التي انطلقت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى دمج الشباب في المشاريع الزراعية.وقال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب علي هلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة الخير، مبادرة وطنية شاملة تستهدف تمكين الشباب في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ، جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والغاية منها دمج الشباب في القطاعات المذكورة".وأضاف هلال، أن "المبادرة عبارة عن قروض ميسرة إضافة إلى تدريب واستشارات عملية ومساعدة الشباب في الإجراءات الإدارية والفنية من أجل إنشاء مشاريعهم الزراعية، في هذا القطاع المهم جدًا، والمنصة أطلقت للتقديم، وسوف تكون هناك لجنة فرز للمشاريع واختيار المنتجة والجيدة منها".