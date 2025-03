شرطة ذي قار توقف سائق “ستوتة“ تسبب بوفاة شخص في حادث مروري

2025-03-03 22:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم، عن إلقاء القبض على سائق دراجة نارية من نوع “ستوته” بعد تسببه بحادث دهس أودى بحياة شخص في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، قبل أن يلوذ بالفرار. وأكد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن مفارز شرطة سوق...

