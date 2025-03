2025-03-03 22:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال معاون محافظ ذي قار رزاق العلي ان خطة لتصفير طلبات قطع الأراضي السكنية في قضائي الدواية والجبايش بمجموع 4800 طلب من المواطنين. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد العلي أن العمل جارٍ حاليا على تصفير هذه الطلبات، بعد استكمال المتطلبات اللازمة في قضاء الجبايش. وأضاف أنه...

